สส.กล้าธรรม ชงตั้ง กมธ.วิสามัญสางปมที่ดินอุทยานทับซ้อนที่สาธารณูปโภค ฉุดคุณภาพชีวิตชาวบ้านห่างไกล

“ดาชัย” เสนอญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญ แก้ปัญหาที่ดินอุทยานทับซ้อนสาธารณูปโภค ชี้ ความล่าช้าของระบบข้าราชการฉุดคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม แถลงข่าวเสนอญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินอุทยานทับซ้อนกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
นายดาชัย กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาในพื้นที่ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า หรือระบบประปาหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ยังติดขัดปัญหาด้านข้อกฎหมายและขั้นตอนการอนุญาตจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างล่าช้า
“ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขข้อกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถเดินหน้าได้อย่างสมดุล ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
นายดาชัย กล่าวยืนยันว่า พรรคกล้าธรรมพร้อมทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน