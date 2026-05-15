รัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยทุกมิติ รับโลกการทำงานยุคใหม่

รัฐบาลเดินเกมรุก จับมือ ILO ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย อัปสกิล เพิ่มความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เตรียมพร้อมรับโลกการทำงานยุคใหม่และเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ พร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่ หลัง “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อหารือความร่วมมือด้านแรงงานและสังคมระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
การหารือครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยสู่ระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงาน การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานแพลตฟอร์ม และการเตรียมกำลังคนรองรับเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของโลกการทำงานในอนาคต
ภายใต้กรอบความร่วมมือ Decent Work ระยะที่ 2 ช่วงปี 2566-2570 ไทย และ ILO มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Future, Access และ Connect เพื่อสร้างระบบแรงงานที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน
กระทรวงแรงงานยังเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกลไกคุ้มครองแรงงานให้ทันต่อบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้น สอดรับกับแนวโน้มตลาดแรงงานโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ไทยยังเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 (ALMM) ในเดือนสิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “Advancing ASEAN Human Capital : Skills Certification towards Global Recognition” เพื่อผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะแรงงานอาเซียนสู่ระดับสากล และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแรงงานไทยในเวทีโลก
นอกจากนี้ ความร่วมมือกับ ILO ยังครอบคลุมประเด็นสิทธิแรงงาน การพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต การส่งเสริมบทบาทสตรีในสายงาน STEM การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยในระยะยาว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนภาพการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่ พร้อมสร้าง “งานที่มีคุณค่า” และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ