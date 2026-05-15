ยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถ-ลีสซิ่ง เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ 1 มิ.ย. 69 ดูแลดอกเบี้ย-ค่าบริการ

รัฐบาลยกระดับคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถ-ลีสซิ่ง เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ 1 มิ.ย. 69 ดูแลดอกเบี้ย ค่าบริการ และสิทธิลูกค้าให้เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจร
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ที่ 55/2568 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในส่วนสำคัญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
รองโฆษก กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายให้การให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมมากขึ้น ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
สาระสำคัญที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ได้แก่ การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สมเหตุสมผล ไม่ซ้ำซ้อน และไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาระค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจทำสัญญา
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการคำนวณค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างเป็นธรรม การคืนค่าบริการตามสัดส่วนกรณีลูกค้ายกเลิกบริการก่อนครบกำหนด การดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาชำระหนี้ และการกำหนดแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาและการให้ข้อมูลที่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระประชาชน ควบคู่กับการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืน มาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากขึ้น ลดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจน และทำให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม