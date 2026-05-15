เตือนระวังโซลาร์เซลล์ตกมาตรฐาน สคบ.เร่งสอบ-ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐบาลเตือนภัยประชาชน ระวังโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน สั่ง สคบ.เร่งสอบ-ยกระดับคุ้มครองผู้บริโภค ย้ำ พลังงานสะอาดต้องปลอดภัยและโปร่งใส
วันนี้ (15 พ.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้น รัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุก เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุด นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน จนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลาย มีกลิ่นไหม้ เสี่ยงไฟไหม้ และค่าไฟไม่ลด ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาท
ทั้งนี้ สคบ. ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมาย โดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้า
รัฐบาลย้ำว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์ เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ติดฉลาก แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จ จะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำหรับกรณีร้องเรียนที่เกิดขึ้น เบื้องต้นพบว่า ผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดง และการปรับระบบไฟฟ้าจากสามเฟสเป็นหนึ่งเฟส ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ สคบ. ยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็น “ธุรกิจควบคุมสัญญา” และกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็น “สินค้าควบคุมฉลาก” เป็นการเฉพาะ เพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สภาวิศวกร และภาคประชาชน เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกัน
รัฐบาลขอเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้ตรวจสอบฉลากสินค้า เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า และเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้ง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต
“สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ คือ การคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดมากขึ้น มาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน และความมั่นใจในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้ากำกับดูแลธุรกิจพลังงานและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน” นางสาวลลิดา กล่าว