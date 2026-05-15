รัฐบาลตั้งทีมปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ แฝงตัวกลุ่มแรงงานผีน้อย

รัฐบาลผนึกกำลัง ตั้ง Task Force ลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมาย เข้มตรวจสารเสพติด คัดกรองแรงงานทุกด่าน ฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผนึกกำลังกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานจากเกาหลีใต้ ตั้ง “ทีมปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย” หรือ Task Force ล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย หรือ “ผีน้อย” หลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้า-ซิมม้า และลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง เพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
นอกจากนี้ จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E-9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ “สุ่มตรวจ” สารเสพติด ระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง “ทีมปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย” ประกอบด้วย ป.ป.ส. กรมการจัดหางาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนด หรือ Overstay พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูล
รัฐบาลยืนยันว่า มาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E-9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมาย และจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติด พร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป