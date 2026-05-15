สว.ชี้ เขมรยิงปืนในบ้านตัวเองสร้างภาพ ปั่นกระแสชาตินิยม เชื่อไทยยกเลิก MOU44 กัมพูชาหันมายึดหลักสากลมากขึ้น

ประธาน กมธ.ทหารฯ สว. ยันชายแดนไทย-กัมพูชา ยังปกติ ชี้ ฝ่ายตรงข้ามแค่ “ยิงปืนสร้างภาพ” หวังปั่นกระแสชาตินิยม เชื่อ MOU44 เป็นชนวน ทำเขมรต้องยึดหลักสากลมากขึ้น ย้ำ กองทัพไทยอดทน-เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ เชื่อ สงครามรอบ 3 เกิดยาก เผย เดินหน้าแผนสร้างรั้วชายแดนในจุดที่เหมาะสม
วันที่ 15 พ.ค. 2569 นายสมบูรณ์ หนูนวล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์เสียงปืนที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า โดยภาพรวม ตอนนี้ทางกัมพูชาพยายามสร้างภาพว่ามีการกระหึ่มไปในฝั่งเขา มาจากฝั่งไทย เพื่อสร้างกระแสค่านิยมให้กับตนเอง แต่จริงๆ แล้ว กัมพูชายิงอยู่ในพื้นที่ตัวเอง ไม่ได้เข้ามาฝั่งในฝั่งไทยเลย ตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ เพราะฉะนั้น การสร้างสถานการณ์อย่างนี้ เขาสร้างความชอบธรรมให้เขา แต่ไม่มีอะไร จริงๆ แล้ว เราก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะเขายิงในพื้นที่เขาเอง ซึ่งตอนนี้ทางทหารฝั่งไทยก็แจ้งไปอยู่แล้วครับ ภาพรวมภายใน ไทยก็เตรียมพร้อม ถ้าหากมีเหตุการณ์จริงๆ เราพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้ วันนี้ตนก็คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมทั้งหมดในพื้นที่ เข้าใจได้ว่า เราพร้อมทุกอย่าง โดยทางฝั่งเรานั้น ต้องยอมรับว่า เราต้องอดทนให้ได้ เราไปตอบโต้ไม่ได้ เพราะประเด็นที่สำคัญที่สุด เขายิงในพื้นที่เขา เขาสร้างภาพให้ประชาชนชาวกัมพูชา บ้านเราก็เรียกว่าสร้างภาพ ที่จริงแล้วไม่มีอะไรในฝั่งไทยเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็เตรียมพร้อม ไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้น
นายสมบูรณ์ ยอมรับว่า การสร้างภาพยิงปืนแบบนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องมาจากการยกเลิก MOU 2544 ซึ่งมีส่วน เขาก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนต้องใช้หลักสากลมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ ในกรรมาธิการการทหารฯ เราหารือกับทางกระทรวงกลาโหม ในเรื่องการดูแลของทหารที่พิการ ขาขาดจากการสู้รบคราวที่แล้ว มีการหารือกันว่าต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไร จะดูแลกันอย่างไร เราเชื่อว่าการที่จะเกิดสู้รบในรอบที่ 3 เกิดค่อนข้างยาก ยากมาก แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เราก็เตรียมพร้อมทุกเรื่อง ตนก็ตามเรื่องนี้อยู่
นายสมบูรณ์ ยังกล่าวว่า ในที่ประชุมกรรมาธิการส่วนหนึ่งที่เราตามอยู่ในเรื่องรั้วชายแดน ได้รับคำตอบชัดเจนว่าอย่างไรก็สร้างแน่นอน สร้างรั้วในที่ที่เหมาะสม ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็พูดชัดเจน แต่คำว่าเหมาะสม ต้องดูรายละเอียดเชิงลึก