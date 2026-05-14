“เจเศรษฐ์” ถกด่วน! รับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน 54 จว. บูรณาการทุกหน่วยเฝ้าระวัง 24 ชม.ลดสูญเสีย

มท.3 “เจเศรษฐ์” ถกด่วน! รับมือพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน 54 จังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทุกหน่วย พร้อมกำชับเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์ ลดความสูญเสียประชาชน
วันนี้ (14พ.ค.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศ และพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. 2569 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องกองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ (ปภ.)
ทั้งนี้ นายเจเศรษฐ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์ เพื่อลดความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ระหว่างวันที่ (14 - 18 พ.ค. 2569) 54 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน สภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง โดยหากประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สามารถประสานความช่วยเหลือ ได้ที่ สายด่วนนิรภัย: โทร. 1784
พื้นที่เฝ้าระวัง (รวม 54 จังหวัด)
ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 จังหวัด แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, ชัยภูมิ, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง 11 จังหวัด กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และ ภาคใต้ 14 จังหวัด ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล