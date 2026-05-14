ลขา รมว.เกษตร “สราวุฒิ” เปิดห้องรับฟัง 5 ข้อเสนอพัฒนายางพาราไทยยั่งยืน จากเครือข่าย กยท.

วันนี้ ( 14 พฤษภาคม 2569 ) นายสราวุฒิ เนื่องจำนง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชระพล ขาวขำ) ได้ร่วมกันให้การต้อนรับตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้งขอนำเสนอความพร้อมและข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราทั้ง 5 ข้อ
นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวัชระพล ขาวขำ) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้ช่วยสะท้อนถึงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา 5 ข้อ ซี่งขอรับเป็นการบ้านในการนำข้อเสนอไปเร่งผลักดันและอุดช่องโหว่ เพื่อดูแลพี่น้องชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
“การพบกันในครั้งนี้ พี่น้องเครือข่ายเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ไม่ได้มามือเปล่านะครับ แต่ทำการบ้านมาดีมากๆ โดยเอาแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา 5 ข้อ มานั่งพูดคุยและสะท้อนมุมมองจากคนที่ทำงานหน้างานจริงๆ ให้พวกเราฝ่ายบริหารรับฟังแบบเจาะลึก ฟังแล้วได้ประโยชน์และเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลย”นายธีระชัย กล่าว
ทั้งนี้ สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราทั้ง 5 ข้อ ที่ทางเครือข่ายเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1. การปราบปรามยางเถื่อน เครือข่ายเกษตรกรฯ ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากการลักลอบนำเข้า และ เรียกร้อง ให้ฝ่ายบริหารเอาจริงเอาจังกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านแดน พร้อมเสนอให้มีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ชายแดน 2. โครงการชะลอการขาย ตัวแทนสถาบันเกษตรกรฯ ยืนยันความพร้อมในการเป็นกลไกดูดซับอุปทาน แต่ เสนอแนะ ให้รัฐบาลเร่งอนุมัติและกระจายงบประมาณ ให้ถึงมือสถาบันเกษตรกรอย่างรวดเร็วและโปร่งใส ลดขั้นตอนความล่าช้า
3. การแปรรูปเป็นยางแท่ง STR เครือข่ายฯ นำเสนอศักยภาพในการยกระดับคุณภาพยาง แต่ได้ ร้องขอ รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และเงินทุนหมุนเวียนจาก กยท. เพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถผลิตยาง STR ที่ได้มาตรฐานสากลจริงๆ 4. การเจาะตลาดต่างประเทศ ตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยืนยันปริมาณผลผลิตที่พร้อมส่งมอบ และ ขอให้ ท่านเลขาฯ รมว.กษ. และที่ปรึกษา รมช. ช่วยเจรจาขจัดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์และศุลกากร เพื่อให้การส่งออกของสถาบันเกษตรกรราบรื่นที่สุด และ 5. การขยายพื้นที่ปลูกใหม่ 1 ล้านไร่ ขอสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ จะช่วยลดต้นทุน ให้เกษตรกร