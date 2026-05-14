"โสภณ" ลุยเอกซเรย์รัฐสภาแก้น้ำรั่วถึงต้นตอ จี้ผู้รับเหมาซ่อมก่อนหมดประกัน จ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปธ.สภาฯ ลุยเอกซเรย์รัฐสภา แก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอ จี้ผู้รับเหมาเร่งซ่อมก่อนหมดประกัน เตรียมปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว
วันนี้ (14พ.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภา และลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำ–ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภา เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภา เพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืน
นายโสภณ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า อาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิด ทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมาก ขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัด รวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่อง หากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาก็จะไม่หมดไป วันนี้จึงต้องเอกซเรย์ปัญหาที่แท้จริง เพื่อแก้ไขให้ตรงจุด เช่น ลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา จึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใด เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว
นายโสภณ กล่าวอีกว่า อยากบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในสภาชุดนี้ เราจะทำเรื่องที่สะสมมาให้ความจริงปรากฏว่าปัญหาเกิดจากอะไรในการแก้ไขปัญหา และที่สำคัญในยุคนี้จะใช้อาคารรัฐสภาแห่งนี้ เป็นอาคารให้ประชาชนมาใช้งานอย่างคุ้มค่า
"ผมทราบว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญา ส่วนไหนที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนอยู่แล้ว เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขสัญญา" ประธานสภาฯ กล่าว