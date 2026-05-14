รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลเดินหน้าลดภาระครูครั้งใหญ่ ศธ. ดันโมเดลควบรวมโครงการ ลดงานเอกสาร คืนเวลาสอนให้ครู ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษายั่งยืน
วันนี้ (14พ.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบ เร่งแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจัง หลังมีการหารือระดับนโยบายเพื่อทบทวนโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษา หวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสาร คืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ
แนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดัน คือ การควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกัน และพัฒนาโมเดล “การประเมิน 1 ครั้ง ครอบคลุมหลายโครงการ” เพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การประเมินซ้ำซ้อน และลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเวลาให้ครูได้ทุ่มเทกับการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัติ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาว
พร้อมกันนี้ ยังมีการเร่งขับเคลื่อน “ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ” เพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุม โดยทุกหน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ การปรับระบบงานครั้งดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบการศึกษาไทย ลดภาระที่ไม่จำเป็นของครู และสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต