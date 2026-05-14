มท.เตรียมความพร้อม workshop ผู้ว่าฯ-ผู้การตร.ภูธร 76 จว. ป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยมั่นคงชายแดน

มหาดไทย เตรียมความพร้อม workshop ผู้ว่าฯ-ผู้การตำรวจภูธร 76 จังหวัด ร่วมถกแนวทางป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยความมั่นคงชายแดน โดยมี "นายกฯ อนุทิน" เป็นประธานในวันที่ 21 พ.ค. นี้
วันนี้ (14 พ.ค. 69) เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล โดยมี ร้อยตำรวจเอก เขตรัฐ ชาญศิลป์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เข้าร่วม
.
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แนวทางการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและเป็นระบบ และแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะร่วมรับฟังตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งการขับเคลื่อนงานในทุกแนวทางนั้น จะใช้กลไกการทำงานที่มี "ผู้ว่าราชการจังหวัด" เป็นแกนกลางในการบูรณาการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ และมี "ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด" เป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม