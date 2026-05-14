“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับ ผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซีย กระชับความร่วมมือด้านกลาโหม–อาเซียน พร้อมหารือสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา

“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับผบ.สส.มาเลเซีย กระชับความร่วมมือกลาโหม–อาเซียน หารือการฝึก -การศึกษา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา หนุนกลไกผู้สังเกตการณ์อาเซียน สะท้อนเอกภาพและเสถียรภาพภูมิภาค
วันนี้(14 พ.ค.) เวลา 14.00 นาฬิกา พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พลเอก Datuk Haji Malek Razak bin Sulaiman (ดาตุ๊ก ฮะจิ มาเล็ก ราซัค บิน สุไลมาน) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม
โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 69 ปี พร้อมชื่นชมบทบาทของมาเลเซียในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ ADMM และการผลักดันกลไกสำคัญของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้หารือความร่วมมือด้านการทหารในหลายมิติ ทั้งการฝึกร่วมและผสม การศึกษาทางทหาร รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความทันสมัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการบริหารจัดการชายแดน และสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยฝ่ายไทยชื่นชมบทบาทของมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปี 2568 ที่สนับสนุนกลไกคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นต่อเอกภาพของอาเซียน
การหารือครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาว