“ภราดร” เผย รัฐบาลเตรียมรับฟัง CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ แลกเปลี่ยนความเห็นนำไปขับเคลื่อนศก.

รมต.สำนักนายกฯ เผย รัฐบาลเตรียมรับฟัง CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ แลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มในสังคม
วันนี้ (14พ.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังหารือกับนายกรัฐมนตรี บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมกับเวที “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาล” ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ ว่า มีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่มาพูดคุยสถานการณ์ภัยสงครามที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชน และส่งผลกระทบแบบไหนในรูปธุรกิจวงกว้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นรับฟังกัน ถือเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ประกอบการได้มาแสดงความคิดเห็น
ส่วนความคาดหวังนั้น นายภราดร ระบุว่า รัฐบาลอยากจะฟังผู้ประกอบการ จริง ๆ อยากฟังทุกกลุ่ม วันก่อนทำเนียบรัฐบาล เปิดรับฟังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวันนี้เป็นบริษัทผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการรายย่อย SME และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับทุกกลุ่มในสังคมได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตน เพื่อรัฐบาลจะได้นำไปปรับใช้ กำหนดเป็นแนวทาง และนโยบาย