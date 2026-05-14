รัฐบาลโต้ข่าวต่ออายุแรงงานเขมร 2 แสนคน ชี้เป็นเพียงข้อเสนอสะท้อนความต้องการแรงงาน

โฆษกรัฐบาล เคลียร์ประเด็น ข่าวแชร์ต่ออายุแรงงานกัมพูชา 2 แสนคน ยืนยันยังไม่มีการอนุญาต เป็นเพียงข้อเสนอสะท้อนความต้องการแรงงาน
วันนี้ (14พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้น เป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่สะท้อนความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิต ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือมีมติใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว ตามที่มีการเผยแพร่ไป