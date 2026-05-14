“สส.อัครแสนคีรี” จี้ มท.เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด-ไม่เพียงพอ ชี้พื้นที่มีต้นทุนน้ำพร้อม แต่ขาดโครงสร้างพื้นฐาน วอนเร่งขยายประปาภูมิภาคช่วยกว่า 9 ตำบล

วันนี้(14 พ.ค.)นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคกล้าธรรม หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความขาดแคลนน้ำประปาสะอาดในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ซับสีทอง และท่าหินโงม จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ น้ำไม่สะอาด มีสีและมีกลิ่น แม้พื้นที่ดังกล่าวจะมีแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญทั้งเขื่อนลำปะทาว ลำน้ำกล่ำ และแม่น้ำชีไหลผ่านอย่างสม่ำเสมอก็ตาม
นายอัครแสนคีรี กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 7 มีศักยภาพด้านแหล่งน้ำอยู่แล้ว ไม่ได้ขาดแคลนน้ำต้นทุน แต่ปัญหาสำคัญคือการขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบประปา ทำให้ประชาชนกว่า 9 ตำบลยังไม่สามารถเข้าถึงบริการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง หลายพื้นที่ยังขาดทรัพยากรในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
“ที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก เรื่องน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาด บางพื้นที่น้ำไม่ไหล ใช้งานไม่ได้ ทั้งที่พื้นที่ของเรามีความพร้อมเรื่องต้นทุนน้ำอยู่แล้ว สิ่งที่ยังขาดคือระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ” นายอัครแสนคีรี กล่าว
พร้อมกันนี้ ได้ขอผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค ให้เร่งรัดโครงการด้านประปาในพื้นที่โดยด่วน ประกอบด้วย
* โครงการผลิตและจ่ายน้ำประปา ตำบลหนองขาม โนนสะอาด และยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
* โครงการขยายเขตประปาบ้านนาฮี บ้านนามน ตำบลศรีสำราญ
* โครงการผลิตและจ่ายน้ำประปา ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ
* โครงการประปาบ้านหนองแดงใหญ่ บ้านโสกหาด ตำบลช่องสามหมอ
* โครงการน้ำประปาโสกมูลนาค หนองหญ้าขาว สายบัวแดง ในตำบลห้วยไร่ และตำบลช่องสามหมอ
* โครงการขยายเขตน้ำประปาในพื้นที่โคกล่าม ดงพอง นาล้อม หนองไผ่ล้อม หินผา และโปร่งช้างน้อย
นายอัครแสนคีรี กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เขต 7 และเร่งผลักดันโครงการน้ำประปาสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป