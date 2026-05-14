กธ.ลุยดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ ให้ค่าตอบแทนเป็นธรรม ประกันอุบัติเหตุ กลไกคุ้มครองทางกม.

“พรรคกล้าธรรม” เดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ ชี้ ถึงเวลายกระดับสิทธิไรเดอร์ แรงงานแพลตฟอร์ม ให้เข้าถึงค่าตอบแทนเป็นธรรม ประกันอุบัติเหตุ และกลไกคุ้มครองทางกฎหมาย
วันนี้ (14พ.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น.พรรคกล้าธรรม นายสิรภพ สมผล สส.สกลนคร พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยสมาชิกพรรคกล้าธรรม แถลงข่าวว่า พรรคกล้าธรรม เตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันให้แก่แรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศไทย อาทิ ไรเดอร์ คนขับส่งอาหาร คนส่งพัสดุ ฟรีแลนซ์ และแรงงานดิจิทัลยุคใหม่
นายสิรภพ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแรงงานอิสระถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่กลับยังไม่มี “กฎหมายเฉพาะ” ที่รองรับและคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องรายได้ ความปลอดภัยในการทำงาน หลักประกันทางสังคม และสิทธิในการต่อรองกับแพลตฟอร์มหรือผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวเคยถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมาแล้ว แต่ต้องตกไปเนื่องจากการยุบสภา อย่างไรก็ตาม พรรคกล้าธรรมได้นำร่างกฎหมายกลับมาผลักดันอีกครั้ง เพื่อสานต่อการคุ้มครองแรงงานอิสระที่ยังขาดหลักประกันทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
นายสิรภพ กล่าวย้ำว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นกฎหมายของ “คนทำงานยุคใหม่” ของคนที่ตื่นตั้งแต่เช้ามืดออกไปส่งอาหาร ของคนที่ขี่รถฝ่าฝนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว และของคนที่ทำงานหนักทุกวัน แต่ยังไม่มีหลักประกันในชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น
“แรงงานอิสระไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงพาร์ตเนอร์ในวันที่บริษัทมีกำไร แต่เมื่อเกิดปัญหากลับต้องรับความเสี่ยงเพียงลำพัง ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมายที่เห็นคุณค่าของแรงงานอิสระอย่างแท้จริง พรรคกล้าธรรมจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง และมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม” นายสิรภพ กล่าว
สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้แรงงานอิสระและแรงงานแพลตฟอร์มมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม พร้อมเปิดทางให้สามารถกำหนด “ค่าตอบแทนขั้นต่ำ” ได้ หากพบว่ามีการเอาเปรียบจากระบบแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ หากบริษัทหรือแพลตฟอร์มค้างจ่ายค่าตอบแทน กองทุนสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้แรงงานก่อน แล้วภาครัฐจึงดำเนินการไล่เบี้ยกับบริษัทภายหลัง เพื่อไม่ให้แรงงานต้องรับภาระความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว
ในด้านสวัสดิการ ร่างกฎหมายยังครอบคลุมสิทธิประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัว สำหรับแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงเปิดสิทธิให้แรงงานอิสระสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรหรือสภาแรงงานอิสระ เพื่อใช้เป็นกลไกในการเจรจาต่อรองกับแพลตฟอร์มและผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ หากแรงงานถูกระงับงาน ปิดแอป หรือยกเลิกการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและฟ้องร้องได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทำงานยุคใหม่มากยิ่งขึ้น