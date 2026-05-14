ปชน.จี้ตั้งกมธ.ตรวจสอบกู้ 4 แสนล.ให้โปร่งใส หวังครบองค์มีรบ.ร่วมถกปัญหา ดักคงไม่ขวางถ้าไม่สอดไส้

‘ณัฐพงษ์’ จี้ ‘รัฐบาล’ ตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบเงินกู้ 4 แสนล้าน ชี้ เพื่อความโปร่งใส บอก ขนาดฝ่ายค้านได้ ประธานกมธ.ติดตามงบฯ ยังอยากให้ตั้งวิสามัญเฉพาะเลย เหตุ จะได้ครบองค์มีรัฐบาลร่วมถกปัญหา ลั่น คงไม่มีคนขวางหากไม่แอบสอดไส้
วันที่ (14 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงถึงกรณีขอให้รัฐบาลเห็นด้วยในการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาทว่า ขณะนี้ได้ยื่นเป็นญัตติด่วนแบบลายลักษณ์อักษรแล้ว จากคำตอบของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มีการตอบกระทู้ในสภาฯ ว่าขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรองได้เดินหน้าที่จะทำงานและจะมีการส่งไปที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการต่างๆ ในการใช้จ่ายเงินให้เร็วที่สุด ประมาณ 1-2 สัปดาห์นี้
“ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นอื่น ถ้าหากไม่ได้ตั้งใจสอดไส้หรือปกปิดไม่ให้สภาตรวจสอบงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใส ก็ไม่น่าที่จะเข้ามาขวางในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ซึ่งในอดีต พ.ร.ก.ต่างๆ ที่เป็นเงินกู้ เช่น ช่วงโควิดก็ได้มีการตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องร่วมกันตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายในการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อให้เกิดการเยียวยาอย่างตรงเป้ามากที่สุด และช่วยกลั่นกรองโครงการต่างๆ ให้มีความโปร่งใส” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่า หากไม่มีการตั้งกมธ.วิสามัญขึ้นมาจะทำอย่างไรต่อ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการยื่นญัตติด่วนแบบลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ต้องรอให้มีการตรวจสอบและบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมสภา กรณีที่เป็นญัตติด่วนก็จะถูกนำมาพิจารณาก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า แต่ถ้าทุกคนเห็นตรงกันการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาก็สามารถเสนอในที่ประชุมและลงมติตั้งได้โดยเร็วที่สุดด้วยซ้ำ เหตุผลที่ว่าต้องรอให้มีการใช้จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมามองว่าฟังไม่ขึ้น เพราะในกระบวนการปกติสภามีอำนาจในการพิจารณาตั้งแต่ส่งร่าง พ.ร.ก. มาพิจารณาด้วยซ้ำ ไม่ต้องรอให้มีการใช้จ่ายก่อน เฉะนั้นก่อนและหลังการใช้จ่ายงบประมาณสภามีอำนาจในการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งนายเอกนิติก็บอกเองว่าคณะกรรมการกลั่นกรองก็เตรียมที่จะทำงานแล้วควรที่จะให้สภา ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาช่วยตรวจสอบพร้อมๆ กันได้เลย
เมื่อถามว่า กมธ.สามัญที่มีอยู่ไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในคณะกมธ.สามัญมีตัวแทนครบองค์ประกอบมากกว่า แต่เราต้องการที่จะพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนี้ให้มีความโปร่งใสรอบคอบมากที่สุด ดังนั้น การที่จะเอาเข้ากมธ.สามัญแม้ประธานจะเป็นฝ่ายค้าน แต่เรายังเสนอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ เพราะต้องการให้กมธ.ชุดนี้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ที่มาจากฝั่งบริหารด้วย และในสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์การคลังในประเทศ ที่เราไม่ได้มีพื้นที่เหลือเยอะ การจะออกพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทตอนนี้ก็ต้องใช้จ่ายอย่างตรงเป้ามากที่สุด การที่มี กมธ.วิสามัญขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น