สภาฯชะลอบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาล รธน.วินิจฉัย ปมขัดรัฐธรรมนูญ

สภาฯ ชะลอบรรจุ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาล รธน.วินิจฉัย ปมขัดรัฐธรรมนูญ หลังพรรคสมร่วมลงชื่อยื่น
วันนี้ (14 พ.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุมถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติ
นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง
ดังนั้น จึงต้องชะลอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 173 กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และแจ้งคำวินิจฉัยต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 จะส่งผลให้ พ.ร.ก.ฉบับนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรืออย่างน้อย 6 เสียง จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน.