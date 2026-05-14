นายกฯตั้ง "ฐนัตถ์" หน.คณะคุยสันติสุขจชต. ให้อำนาจประสานทั้งผู้อำนวยความสะดวก หน่วยงานในและตปท.

"อนุทิน" เซ็นตั้ง "ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์" นั่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ ลุยดับไฟใต้พร้อมให้อำนาจประสานสิบทิศ ทำงานร่วมกับผู้อำนวยความสะดวกและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
วันนี้ (14พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 148/2569 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570 โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรง และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 11(6)และ (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ แต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Chief of Peace Dialogue"
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1.ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุ รุนแรงตามนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนด
2.ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือครม.เพื่อพิจารณาตกลงใจเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือบุคคลในต่างประเทศ
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ
5.รายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม
และ 6.ดำเนินการอื่นตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือครม. มอบหมาย
นอกจากนี้ ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกอบกำลังปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงที่ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี และจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได้
อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 พ.ค. พ.ศ. 2569.