“ถาวร” จี้อธิบดีกรมสรรพากร เร่งฟ้อง “ทักษิณ” ล้มละลาย เมินจ่ายภาษีหุ้นชินคอร์ปฯ 1.7 หมื่นล้าน

“ถาวร” จี้อธิบดีกรมสรรพากร เร่งฟ้อง “ทักษิณ” เป็นบุคคลล้มละลาย หลังส่อไม่ชำระภาษีขายหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้าน เผยบังคับชำระภาษีได้แค่ 50 ล้านบาทเศษ จากยอดเต็ม 17,629 ล้านบาทที่เป็นส่วนต่างกำไร ฝากการบ้านให้ สส.ฝ่ายค้านในสภาฯ ทำหน้าที่ หลังเงียบกริบทั้งบาง
วันนี้(14 พ.ค. 2569 ) นายถาวร เสนเนียม อดีต สส. หลายสมัย โพสต์เฟซบุ๊ก “ถาวร เสนเนียม” ว่า เรื่องภาษี 17,000 กว่าล้านบาท เกรงว่ารัฐจะไม่ได้เงินเลย ระยะเวลาบังคับชำระภาษีค้างจะหมดประมาณกลางปี 70 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 เรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 271 ซึ่งถ้าเป็นกรณี 271 จะหมดปี 78 เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาอ่านเมื่อพฤศจิกา 68 มีคนไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะ ภาษีคงจะไม่ได้ตามจำนวนดังกล่าวแน่นอน เบื้องต้นทราบว่า บังคับชำระภาษีได้เพียง 50 ล้านบาทเศษ ไม่มีใครออกมาเล่นเรื่องนี้เลยทั้ง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เงินแผ่นดิน น่าเศร้าครับ
“กรณีนี้ในการยึดทรัพย์ ใช้ประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตร 12 จึงขอแจ้งไปยังอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้อำนาจอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตรมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำระหนี้ 17,629 ล้านบาทนี้ได้ ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้กรมสรรพากรได้ ผมขอฝากไปยัง สส.ฝ่ายค้านติดตามและช่วยพิจารณาดำเนินการด้วยครับ” นายถาวร ระบุ