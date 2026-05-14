สส.ส้ม ยื่นร่างพ.ร.บ.นิรโทษคดีที่ดิน-ป่า อ้างชาวบ้านจำนวนมากถูกคดีทั้งที่อยู่มาก่อน แนะคืนสิทธิ-ลบประวัติ

“เลาฟั้ง” ยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีที่ดิน-ป่าไม้ อ้างชาวบ้านจำนวนมากถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ทั้งที่อยู่มาก่อน พร้อมเสนอคืนสิทธิที่ดินให้ผู้สุจริตและลบประวัติอาชญากรรมให้ผู้ได้รับผลกระทบ
วันนี้ (14 พ.ค.) นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.พรรคประชาชน พร้อมคณะ ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดิน ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. …. ต่อ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา รับหนังสือแทน
ทั้งนี้นายเลาฟั้งระบุว่า ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐด้านที่ดิน ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าอนุรักษ์ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ทั้งที่บางส่วนได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
นอกจากนี้ การประกาศเขตป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ในบางพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจที่ขยายตัว ทำให้ประชาชนผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย จึงต้องเข้าไปอาศัยหรือทำกินในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตป่า ก่อนนำไปสู่การถูกจับกุมและดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
นายเลาฟั้ง ระบุด้วยว่า ผลกระทบดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากมีประวัติอาชญากรรมติดตัว สูญเสียสิทธิและโอกาสบางประการ จึงเห็นสมควรให้มีการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนกลุ่มนี้ รวมทั้งคืนสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ผู้สุจริตที่อยู่มาก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับการผ่อนผันตามนโยบายของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น.