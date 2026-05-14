นายกฯเรียก "บิ๊กต่าย-บิ๊กก้อง" เข้าทำเนียบ สั่งล้างบางมาเฟียต่างชาติ ทั้งปมนอมินี-อาวุธสงคราม

“อนุทิน” เรียก ผบ.ตร.- ผช.ผบ.ตร เข้าพบทำเนียบ สั่งเช็กบิลมาเฟียต่างชาติ! ย้ำต้องปราบให้สิ้นซาก ทั้งปมนอมินี-อาวุธสงคราม
วันนี้ (14พ.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียก พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธ์เพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าหารือบนตึกไทยคู่ฟ้า
ต่อจากนั้น พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาดฟรีด้อม หาดบางเทา จ.ภูเก็ต เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายกกำชับให้ดำเนินการให้สิ้นซาก มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมาย ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่หาดฟรีด้อม หรือเกาะพงัน ที่มีพวกนอมินีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การทำงานนำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และทีมงาน สตช.ช่วยกัน รวมถึงหน่วยงานอื่นจะช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจัง
“ท่านายกฯบอกว่าต้องปราบปรามให้สิ้นซาก” พล.ต.ท.จิรภพกล่าวย้ำ
ส่วนกรณีจับกุมหนุ่มจีน ที่ครอบครองอาวุธสงครามนั้น พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ทาง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธ์เพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้หารือโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีแล้ว เช่นเดียวกับการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่านั้นเป็นประเด็นภาพใหญ่ในการแก้ปัญหา ซึ่งนายกฯกำลังดำเนินการอยู่