"อนุทิน" เปิดเวทีหารือซีอีโอ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมพรุ่งนี้ ยกระดับความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

นายกรัฐมนตรี เปิดเวทีหารือซีอีโอ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ 15 พ.ค.นี้ ยกระดับรัฐ–เอกชนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ วางรากฐานประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคโลกผันผวน
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 69 นี้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานเปิดการหารือด้วยตนเอง โดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วม
น.ส.รัชดา กล่าวว่า เวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน 10 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มการเงิน เกษตรและอาหาร ยานยนต์ พลังงาน ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ โรงแรมและท่องเที่ยว ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี