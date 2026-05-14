นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตบาห์เรน ยกระดับความร่วมมือการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว-ความมั่นคงอาหาร

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย เดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความมั่นคงทางอาหาร พร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569) เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเคาะลีล ยะอ์กูบ อัลคัยยาฏ (H.E. Mr. Khalil Yaqoob AlKhayat) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาห์เรน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยไทยให้ความสำคัญกับบาห์เรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาห์เรน ในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน ซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต ในปีหน้า ด้านเอกอัครราชทูตบาห์เรน ยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทย เนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อน จึงมีความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดี
นายกรัฐมนตรี และ เอกอัครราชทูตบาห์เรน ยังยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกัน และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายยินดีผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน ส่งเสริมการลงทุนสองทาง และแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาห์เรนเพิ่มมากขึ้น ด้านเอกอัครราชทูตบาห์เรน ยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทย โดยบาห์เรนมีที่ตั้งใกล้กับซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงพร้อมเป็นประตูนำเข้าสินค้าไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาห์เรน โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งในปี 2568 มีชาวบาห์เรนเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนกว่า 3 หมื่นคน อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรียังคงต้องการส่งเสริมให้ชาวบาห์เรนเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มมากขึ้น ด้านเอกอัครราชทูตบาห์เรน ชื่นชมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของไทย พร้อมเห็นพ้องที่จะต่อยอดความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ด้านความมั่นคงทางอาหาร ไทยยืนยันบทบาทการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบาห์เรน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียด อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาห์เรน ยังคงยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี แสดงความเชื่อมั่นว่า เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน จะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง