“ทนายอั๋น” ร้อง ป.ป.ช.สอบ ตชด.43 อนุญาตบริษัทพลังงานเช่าพื้นที่ความมั่นคงทำลานจอด ฮ. แฉสายปริศนาสั่งไฟเขียวทันที

“ทนายอั๋น” ร้อง ป.ป.ช.สอบ ตชด.43 อนุญาตบริษัทพลังงานเช่าพื้นที่ทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อได้สิทธิบินสำรวจพลังงาน ชี้ เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคง-พื้นที่กรมธนารักษ์ ตั้งข้อสังเกตหลังสายปริศนาจาก กทม. “พ.ต.อ.” ไฟเขียวทันที มองตั้งแต่ “อนุทิน” นั่งนายกฯ ดูง่ายไปหมดทุกอย่าง
วันนี้ (14 พ.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือขอให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบการกระทำของนายตำรวจตระเวนชายแดน ยศ “พ.ต.อ.” กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเลือกปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยยึดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย และอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ ไม่ยึดประโยชน์ของราชการผลประโยชน์ของชาติและสาธารณะ ใช้อำนาจหน้าที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอกชน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง จากกรณีการใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้บริษัทเอกชนกิจการพลังงานแห่งหนึ่ง เช่าพื้นที่ ตชด.43 สงขลา เพื่อก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเข้ารับสิทธิในการบินสำรวจทรัพยากรพลังงานบริเวณอ่าวไทย
นายภัทรพงศ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีเรื่องแปลกหลายเรื่อง ทั้งการยกคำร้องคดี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ คดีเขากระโดง และคดีฮั้ว สว. รวมถึงคดีที่ตนมายื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบในวันนี้ ซึ่งตนไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการมาของนายอนุทิน หรือไม่ แต่มีไทม์ไลน์ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มทุนบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งจะดำเนินการประมูลเพื่อสำรวจแหล่งพลังงานในทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขที่กำหนดคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลจะต้องมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็ไปหาสถานที่ โดยไปติดต่อผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อขอใช้สถานที่ซึ่งทางกองทัพเรือ ก็ได้มีการนำเข้าสู่วาระการประชุม ภายหลังการประชุมถึง 3 ครั้ง ก็ไม่อนุญาตโดยให้เหตุผล 3 ข้อด้านความมั่นคง คือ หากมีการก่อสร้างอาคารจอดเฮลิคอปเตอร์จะบดบังทัศนวิสัยในการตรวจอากาศยาน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านการบิน และกองทัพเรือมีโครงการให้อากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งมาประจำการจำเป็นต้องมีการก่อสร้างสถานีภาคพื้นในการควบคุม อีกทั้งยังได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ และภายหลังจากถูกกองทัพเรือปฏิเสธทางบริษัทเอกชนจึงได้ไปติดต่อไปยัง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับกองทัพเรือภาคที่ 2 และทราบว่า ในการติดต่อดังกล่าวได้มีโทรศัพท์สายปริศนาจากกรุงเทพฯ โทร.ไปถึง “พ.ต.อ.” นายดังกล่าวและสุดท้ายก็มีการอนุมัติ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุผลต่างๆที่มีการอ้างอิงหลักวิชาการของกองทัพเรือ ที่ได้ดำเนินการประชุมก่อนออกมาปฏิเสธเอกชนรายดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้มีการคำนึงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ยุทธภูมิทางการทหารหรือไม่ จึงเห็นว่าแม้จะข้ามเหตุผลด้านความมั่นคงแต่ ตชด. 43 ก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อนใช้พื้นที่
“แต่มีสายปริศนา เขาว่ากันว่าจากกรุงเทพฯโทรไปแล้วอนุญาต อย่างที่ผมบอกว่าบริษัทกลุ่มทุนพลังงานนี้ ทำไมจะต้องขออนุญาตเช่าพื้นที่ทำเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพราะคือเงื่อนไขในการจะไปประมูลงาน คำถามคือการขออนุญาตของ “พ.ต.อ.” รายนี้ที่อยู่ ตชด. 43 เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทกลุ่มทุนพลังงานนี้หรือไม่อย่างไร”
นายภัทรพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า วันนี้ได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบเชื่อว่าน่าจะมีความครบถ้วนทั้งเอกสารจากกองทัพภาคเรือที่ 2 และ ตชด.43 และล่าสุดภายหลังการอนุญาตก็ได้มีการทุบทำลายอาคารสำนักงานของราชการ เพื่อก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมตั้งคำถามไปยัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะรู้จักกับบริษัทแห่งดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงไม่แน่ใจว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะรู้จักกับบุคคลที่โทรศัพท์สายปริศนาจากกรุงเทพฯหรือไม่ แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2568 เชื่อมโยงกับปี 2569 ในช่วงที่นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี จึงเกิดความสงสัยว่าทุกอย่างแลดูเหมือนง่ายไปหมด พร้อมกันนี้ ตนก็ขอท้า ป.ป.ช.ทุกครั้งที่ตนยื่นคำร้อง ตั้งแต่คุณสมบัติของนายอนุทิน และ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย บอกว่า ป.ป.ช.น่าจะใช้ระเบียบ ป.ป.ช.แบบง่ายดูว่าคำร้องไม่อยู่ในอำนาจของป.ป.ช.หรือไม่มีมูลทิ้งขยะ หาก ป.ป.ช.ทิ้งคำร้องตนก็จะมายื่นคำร้องใหม่
เมื่อถามว่า พื้นที่ที่ ตชด 43 อนุญาตให้เอกชนก่อสร้างลานเฮลิคอปเตอร์ เป็นพื้นที่เสี่ยงความมั่นคงหรือไม่ นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า ทั้งพื้นที่ของ ตชด 43 และพื้นที่ของกองทัพเรือภาคที่ 2 เป็นพื้นที่ติดทะเลและอยู่จุดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่จุดยุทธภูมิสุดท้ายในน่านน้ำทางทะเล ตนเข้าใจว่า เป็นพื้นที่ติดต่อกันแบบรั้วชนรั้ว