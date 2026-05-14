ป.ป.ช.ขยายผลรวบผู้สนับสนุนคดีทุจริตเงินอุดหนุนเทคนิคธัญบุรี หนีกบดานไกลถึงเมืองน่าน

ป.ป.ช.ขยายผลติดตามจับกุมผู้สนับสนุนคดีทุจริตเงินอุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี หนีกบดานไกลถึงเมืองน่าน
วันนี้ (14 พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนคดีทุจริตภาค 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนคดีทุจริตภาค 5 เจ้าหน้าที่งานสืบสวนสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ร่วมสืบสวนจับกุม นายปิยะพงษ์ หรือ กานต์พงศ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ซึ่งเป็นจิกซอว์สำคัญในคดีทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
คดีนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบพบการทุจริตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายปิยะพงษ์ มีพฤติการณ์เป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ในกรณีร่วมกันยักยอกและทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับจัดสรรมาจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
หลังก่อเหตุได้หลบหนีออกจากพื้นที่เดิม จนกระทั่งชุดสืบสวน ป.ป.ช. สืบทราบจากสายข่าวว่า นายปิยะพงษ์ ได้หลบหนีไปกบดานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จึงลงพื้นที่ปูพรมค้นหา จนกระทั่งเช้าวานนี้ (13 พ.ค.) เจ้าหน้าที่พบตัวนายปิยะพงษ์กำลังอยู่บริเวณถนนสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานและขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าข้อมูลตรงตามหมายจับจริง
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับ อ่านข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิให้ทราบ ก่อนควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.เมืองน่าน ดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. 2565 และเตรียมคุมตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ต่อไป