กสม.เรียกร้องให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมเหตุขัดแย้งซอยรามคำแหง 53 หยุดสร้างความเกลียดชัง

กสม.เรียกร้องให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมเหตุขัดแย้งซอยรามคำแหง 53 จี้ระมัดระวังการสื่อสารประเด็นอ่อนไหว หวั่นถูกขยายสร้างความเกลียดชัง แตกแยก
วันนี้ (14 พ.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และระมัดระวังการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวจากกรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง 53 โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วง “มาดามราม 53” ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในพื้นที่ซอยรามคำแหง 53 จากการแต่งหน้าและแต่งกายเหมือนสตรีมุสลิม แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่น ศาสนา ล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนนำสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์และกดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยืนยันว่า บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็น แต่การแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะต้องเคารพในความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนา การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน ก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายหรือถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกาย รวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา และอัตลักษณ์ทางเพศ กสม. ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายและนำไปสู่การสร้างความเกลียดชัง แตกแยก และการใช้ความรุนแรงต่อกัน อันไม่เป็นผลดีต่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิของผู้อื่นและหลักสันติภาพอันเป็นแก่นสำคัญของทุกศาสนา