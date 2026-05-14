“จุลพันธ์” เผยจุดยืนแก้ รธน.ฟังเสียงส่วนใหญ่ ต้องมีร่างที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ย้ำ เพื่อไทยอยู่กับความจริง แก้ปากท้องชาวบ้านก่อน

“จุลพันธ์” ย้ำ จุดยืนแก้ รธน.ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ ต้องมีร่างที่ สว.และทุกฝ่ายยอมรับได้ ชี้ “เพื่อไทย” อยู่กับความเป็นจริง ต้องแก้ปัญหาปากท้องของ ปชช.ก่อน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 14 พ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมพรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ยังเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า เรายังยืนยันสิ่งที่เราได้พูดไว้ เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพราะมีการทำประชามติมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ เพราะจากเหตุการณ์ครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่า ต้องได้ข้อสรุปที่ตรงกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือต้องใช้เสียง สว. 1 ใน 3 ดังนั้น ควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกัน ตนมองว่า ยังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่ ฉะนั้น ต้องมาพูดคุยแล้วยกร่างฯ ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และผลักดันได้จริง ซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอด คือ พรรคเราอยู่กับความเป็นจริง ต้องยอมรับว่าในนาทีนี้ การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนสำคัญที่สุด