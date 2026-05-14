ป.ป.ช.บุกจับอดีตผู้คุมเรือนจำธัญบุรีทุจริตเงินอบรม-อุดหนุนการศึกษานักโทษ

ป.ป.ช.บุกจับอดีตผู้คุมเรือนจำธัญบุรี ทุจริตเงินอบรมนักโทษ และเงินอุดหนุนการศึกษา
วันนี้ (14 พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนคดีทุจริตภาค 1 นำโดย นายธีรเดช พวงเงิน หัวหน้ากลุ่มสืบสวนคดี ทุจริตภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 และเจ้าหน้าที่งานสืบสวนสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมสืบสวนจับกุม นายฉลาด (สงวนนามสกุล) อดีตเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำธัญบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
จากการสืบสวน พบว่า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ขณะที่ นายฉลาด ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ประจำเรือนจำธัญบุรี ได้กระทำการทุจริตใน 2 กรณีหลัก ได้แก่ 1. การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ โดยทุจริตเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรใน “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. การยักยอกเงินสนับสนุน โดยทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่ได้รับจัดสรรมาจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายฉลาด ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 กระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบตัวนายฉลาดอยู่ภายในบ้านพักจริง
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่า เป็นบุคคลคนเดียวกับที่ปรากฏในหมายจับ และยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จึงได้แสดงหมายจับ อ่านข้อกล่าวหา พร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบตามกฎหมาย จากนั้นได้ควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.คลองหลวง และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ก่อนเตรียมนำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ต่อไป