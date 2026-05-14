“ปกรณ์” หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เดินหน้าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ หนุนไทยสู่ OECD ร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติ

รองนายกฯ ปกรณ์ หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เดินหน้าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ หนุนไทยสู่ OECD และยกระดับความร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวแอนเจลา แม็กดอนัลด์ (H.E. Ms. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ที่ได้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการทหาร วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทวิภาคีที่เข้มแข็ง
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้
1. การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของไทย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนด้านเทคนิคของคณะกรรมการ OECD พร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย (Mekong-Australia Partnership: MAP) อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียชื่นชมการบริหารจัดการของไทย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการทำงานภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ยังได้กล่าวชื่นชมการสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้กรอบ MAP
2. การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมของทั้งสองประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy) ให้แก่ประชาชน
3. แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Joint Plan of Action to Implement the Thailand-Australia Strategic Partnership) ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 1 ปี 2565-2568 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวอวยพรแก่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำการสานต่อความร่วมมือกับออสเตรเลียในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง