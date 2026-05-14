“ไทยคู่ฟ้า” เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอม เพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษเดือน มิ.ย.- ก.ค. "รัชดา" ย้ำ ไม่เป็นความจริง

โฆษกรัฐบาลแจง กรณีการเผยแพร่ข่าวตามโชเซียลมีเดีย ระบุ ครม. ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ไม่เป็นความจริง
จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอ ครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2569 นั้น ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” ปัจจุบันยังไม่มีการหารือ หรือประกาศวันหยุดยาว แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จ
ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2569 โดยยืนยันว่า “ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด”
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุชัดว่า ขณะนี้ ยังไม่มีการพิจารณาเสนอ หรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น และขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อ เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้าง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี