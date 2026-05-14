รัฐบาลเดินหน้าทุนการศึกษา ODOS ปั้นเยาวชน 2,445 คน เป็นขุมพลัง STEM รับเศรษฐกิจอนาคต

รัฐบาลเดินหน้า “ODOS” ปลุกพลังเยาวชนไทย 2,445 คน ปั้นกำลังคนสาย STEM รับเศรษฐกิจอนาคต ผนึก อว.-ศธ.- เครือข่ายการศึกษา ยกระดับทุนมนุษย์ประเทศ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้โครงการทุนการศึกษา “ODOS” (Outstanding Development Opportunity Scholarship) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในสาขา STEM ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ
โครงการดังกล่าวมีเยาวชนได้รับทุนรวม 2,445 คน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมบุคลากรสาย STEM ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงในระดับโลก และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการของรัฐบาล ที่มุ่งเชื่อมโยงการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพขั้นสูง เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ทักษะวิชาการ เทคโนโลยี และการปรับตัวสู่สังคมนานาชาติ เพื่อให้ผู้ได้รับทุนสามารถใช้โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาว
รัฐบาลยืนยันเดินหน้าลงทุนด้านการศึกษาและการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาคน คือ การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศ” เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้เยาวชนไทย และยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป