“ภัทร์ดารัสมิ์” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ รับหน้าที่รองโฆษก ยอมรับสื่อสารคลาดเคลื่อนปมธุรกิจคนต่างด้าว ยันไร้ใบสั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทร์ดารัสมิ์” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมเดินหน้าสื่อสารงานรัฐบาล แจงประเด็นแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการคนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต พาดหัวคลาดเคลื่อน สื่อความหมายไม่ครบ ยัน ไม่มีใบสั่งการเมือง พรรคเพื่อไทย เข้าใจ

วันที่ 14 พ.ค.ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะศาลพระภูมิและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เวลา 07.56 น. เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของงานที่กำกับดูแล ได้รับมอบหมายดูเรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานในกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบ และสิ่งสำคัญ คือ จะเน้นเรื่องการสื่อสาร ว่า รัฐบาลจะเดินหน้าการดำเนินงานอย่างไร

ส่วนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ หลังจากเมื่อวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดความคลาดเคลื่อน ในการแถลงมติ ครม. อนุมัติพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจ ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 8 กลุ่มธุรกิจ ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ว่า ยังไม่ได้พูดคุย ซึ่งจากกรณีที่ผิดพลาด อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในเนื้อหา และการพาดหัวข่าว โดยหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสาร ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้ติดตาม และอ่านในรายละเอียดด้วย พร้อมยืนยันว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมือง หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอน และเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้ว ซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคเข้าใจ และบอกให้ระมัดระวัง









