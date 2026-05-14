กกต.แจงเมื่อผู้ว่าฯ กทม.ครบวาระให้คนเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่ามีผู้ว่าฯ ใหม่ แต่หากลาออก ให้ปลัด กทม.ทำหน้าที่แทน

กกต.แจงหากผู้ว่าฯ กทม.อยู่ครบวาระ กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่ามีผู้ว่าฯ คนใหม่ แต่ถ้าลาออกก่อน ปลัด กทม.ต้องปฎิบัติหน้าที่แทน
วันนี้ (14 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีการครบวาระ หรือการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้น คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เช่น การลาออก ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯ กทม. แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เช่น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลง