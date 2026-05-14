“สุขุม” เชื่อ “ทักษิณ” ไม่ยอมแพ้ เตรียมสานต่อภารกิจพา “ยิ่งลักษณ์” กลับบ้าน ห่วง “อ.เชน” ถูกลดบทบาท

“อ.สุขุม” ชี้ “ทักษิณ” ไม่สิ้นลาย มีนักการเมืองและกลุ่มเสื้อแดงสนับสนุน มั่นใจเตรียมสานต่อภารกิจช่วย “ยิ่งลักษณ์” กลับประเทศให้สำเร็จ เหตุเป็นคนสู้ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และห่วง “อ.เชน” จะยิ่งถูกกลบบทบาท
วันที่ 14 พ.ค. รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองภายหลังการได้รับการพักโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร ว่า การกลับมามีอิสรภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ จะทำให้บรรยากาศการเมืองไทยกลับมาคึกคักและมีสีสันมากขึ้นทันที พร้อมมองว่า ยังไม่ควรประเมินบทบาททางการเมืองของนายทักษิณต่ำเกินไป เพราะเป็นนักการเมืองที่การเมืองเพรียกหา และเจ้าตัวก็เพรียกหาการเมือง อยู่เสมอ
รศ.ดร.สุขุม กล่าวว่า จากนี้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบุคคลที่จะเดินทางเข้าเยี่ยมและเข้าพบ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงอิทธิพลและเครือข่ายทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ พร้อมระบุว่า เพียงภาพบรรยากาศวันที่ได้รับการพักโทษ ก็สะท้อนชัดแล้วว่า ยังมีนักการเมืองและกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากให้การสนับสนุน
“ระดับทักษิณ จะให้เงียบคงยาก เพราะเขาเป็นตัวละครสำคัญของการเมืองไทยอยู่แล้ว ดูจากคนที่ไปรับ มีแต่นักการเมือง มีแต่คนเสื้อแดง ก็สะท้อนว่ายังมีบทบาทอยู่” รศ.ดร.สุขุม กล่าว
นอกจากนี้ ยังมองว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ นายทักษิณ ชินวัตร จะเดินหน้าต่อ คือ ความพยายามช่วยเหลือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว ให้สามารถกลับประเทศไทยได้อีกครั้ง เนื่องจากภารกิจดังกล่าวยังถือว่าไม่สำเร็จ และในมุมมองทางการเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว นายทักษิณย่อมต้องพยายามหาทางแก้เกมต่อไป
“ภารกิจพาน้องกลับบ้านยังไม่จบ เพราะเมื่อพาน้องมาตกระกำลำบาก ก็ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือ อีกทั้งนิสัยของนายทักษิณ เป็นคนสู้ ไม่ใช่คนยอมแพ้ง่ายๆ” รศ.ดร.สุขุม ระบุ
ส่วนบทบาทต่อพรรคเพื่อไทย นั้น รศ.ดร.สุขุม มองว่า พรรคฝ่ายค้านแกนนำรัฐบาลเดิมยังคงคาดหวังให้นายทักษิณ เข้ามาช่วยฟื้นฟูและจัดระเบียบภายในพรรค โดยเฉพาะการประสานระหว่างคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ในพรรคให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้
“เพื่อไทยเองก็คงหวังให้คุณทักษิณเข้ามาช่วยจัดการพรรค เข้ามาจูนทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก ให้เดินไปข้างหน้า เพราะช่วงหลังพรรคเองก็มีโจทย์และความท้าทายอยู่มาก” รศ.ดร.สุขุม กล่าว
พร้อมกันนี้ ยังกล่าวด้วยว่า บุคคลที่น่าเป็นห่วงอาจกลายเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพราะที่ผ่านมาเป็นคนค่อนข้างเงียบ ยิ่งเมื่อนายทักษิณกลับมา ยิ่งเงียบกว่าเดิม
รศ.ดร.สุขุม ยังฝากข้อคิดว่า ไม่ควรประมาทนักการเมืองสูงวัย เพราะการเมืองไทยที่ผ่านมา มีตัวอย่างให้เห็นชัดว่าหลายคนแม้อายุเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีพลังและบทบาทสำคัญทางการเมือง เช่น นายชวน หลีกภัย และ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ซึ่งยังคงได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลทางการเมือง
“อย่าคิดว่าคนแก่จะคิดช้า ทำช้า หรือสิ้นลาย เพราะการเมืองไทย ผู้สูงวัยหลายคนยังมีพลังใจและประสบการณ์สูงมาก” รศ.ดร.สุขุม กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุขุม มองว่า การกลับมาของนายทักษิณ ชินวัตร ถือเป็นการคืนสู่เวทีของตัวละครสำคัญทางการเมืองไทย ที่จะทำให้สถานการณ์การเมืองหลังจากนี้เข้มข้นและน่าจับตามองมากขึ้นอย่างแน่นอน