"อาม่า" ทำวุ่น! กับจังหวะนรกของ "โกเกี๊ยะ" พิพัฒน์ ณ แลนด์บริดจ์!! ** เปิดวาร์ป “ดร.พิเชษฐ์” ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พรรคสีฟ้า!?

++ "อาม่า" ทำวุ่น! กับจังหวะนรกของ "โกเกี๊ยะ" พิพัฒน์ ณ แลนด์บริดจ์!!
โครงการแลนด์บริดจ์ โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ระดับล้านล้าน ที่รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือจะเป็นฮับขนส่งโลก แต่ความวัวยังไม่ทันหาย ความ "อาม่า" ก็เข้ามาแทรกเสียแล้ว!
เรื่องของเรื่องเกิดจาก "ลิซ่า-ภคมน หนุนอนันต์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องการกว้านซื้อที่ดิน บริเวณอ่าวเคย จ.ระนอง กว่า 500 ไร่ โดยกลุ่มทุนที่คนพื้นที่เรียกว่า "อาม่า"
งานนี้คนที่นั่งไม่ติดเป็น “โกเกี๊ยะ” เจ้าเก่า พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ร้อนท้อง รีบออกมาปฏิเสธล่าสุดเมื่อวานนี้ (13 พ.ค.) ว่า ไม่เกี่ยว และบังเอิญว่า กลุ่มทุนนอมีนี “อาม่า” กว้านซื้อที่ ชื่อดันไปตรงกับชื่อบริษัทน้องชายพิพัฒน์ คือ “อาม่า มารีน” ที่ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเล ระหว่างประเทศ เลยสะดุ้งรีบชี้แจงว่าไม่เกี่ยว "น้องชาย" ผู้บริหาร "อาม่า มารีน" แล้วก็ออกมาชี้แจงด้วยซะงั้น!
พอได้ยินได้ฟัง “ภคมน” เลยไล่บี้ ถามกลับ “พิพัฒน์” ในฐานะรัฐมนตรีที่ "ออกตัวแรง" ดันแลนด์บริดจ์สุดลิ่ม แทนที่จะหัวร้อนและโกรธคนปูดหาว่า มาโยงนู่น นี่ นั่น ทำไมไม่ไปตรวจสอบว่า ใครคือนายทุนกลุ่มนี้ ที่กล้าประกาศว่าซื้อที่ไม่มีโฉนดก็ได้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโฉนดให้เอง
นี่ก็น่าคิดว่า ถ้าที่ดินตกอยู่ในมือนายทุนหมดแล้ว ความมั่งคั่งที่รัฐสัญญาว่า จะกระจายสู่ชาวใต้ จะเหลือถึงมือประชาชนจริงๆ หรือจะไหลเข้ากระเป๋า "บิ๊กเนม" ไม่กี่กลุ่มกันแน่!?
หากมองข้ามมิติการเมือง ดูเนื้อหาสาระโครงการแลนด์บริดจ์ (ระนอง-ชุมพร) ที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนี้ พ.ร.บ. SEC (Southern Economic Corridor) กฎหมายฉบับนี้ คือหัวใจสำคัญที่จะให้อำนาจพิเศษในการจัดการที่ดิน และสิทธิประโยชน์ ซึ่งฝ่ายค้านเตือนไว้ว่า ถ้ากฎหมายนี้ผ่านโดยไม่มีการตรวจสอบ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ระหว่างนักการเมืองกับกลุ่มทุนอุตสาหกรรม... งานนี้มีเฮแน่!
ขณะเดียวกัน เรื่องความคุ้มค่าที่ยังมี "เครื่องหมายคำถาม" แม้พรรคภูมิใจไทย จะพยายามโน้มน้าวว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มแน่นอน แต่เสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ และนักวิชาการยังกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ "ความต้องการจริง" ของผู้จะมาใช้บริการ ว่ามีจริงหรือ?
ที่แน่ๆ ตอนนี้มีการเก็งกำไรที่ดินพุ่งปรี๊ด ทั้งระนองและชุมพร โดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ใครที่มีข้อมูลวงในย่อมได้เปรียบ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ “ไอ้โม่ง” ตุนน้ำมัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ “พิพัฒน์” นั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน จนถึงวันนี้รัฐบาลภูมิใจไทย ก็ยังหา “ไอ้โม่ง” ไม่เจอ เอาใครมาลงโทษไม่ได้ นี่คือจุดที่หลายฝ่ายถามหา "ความโปร่งใส" อยู่ที่ไหน?
สรุปว่าจะ "อาม่า" ไหน หรือ "นอมินี" ใคร รัฐบาลต้องทำให้เคลียร์ เพราะโครงการระดับนี้ ถ้าเริ่มต้นด้วยข้อกังขาเรื่องการ "กินรวบที่ดิน" ต่อให้โครงการสำเร็จ รายได้ที่งอกเงยออกมา ก็อาจจะไม่ใช่ของประชาชนชาวใต้ แต่อาจจะเป็นของ "กลุ่มทุนเสือนอนกิน" ที่จองที่นั่งแถวหน้า ไว้หมดแล้ว
ส่วนจังหวะการออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้อง กับ “อาม่า” ของ พิพัฒน์นั้น “ภคมน” คนเปิดประเด็น หัวร่อหึหึ..เพราะ จังหวะที่รองนายกรัฐมนตรี "โกเกี๊ยะ" ออกมาร้อนรนเรื่องอย่าโยง "อาม่า" ที่ไม่ใช่บริษัทอาม่า จะเรียกว่าเป็น “จังหวะนรก”ก็คงไม่ผิดนักนะจ๊ะ
++ เปิดวาร์ป “ดร.พิเชษฐ์” ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พรรคสีฟ้า!?
ถึงวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ ยังอุบเงียบ ถึง“แคนดิเดต” ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ของพรรค
แต่เมื่อช่วงบ่าย ของสองวันก่อน พรรคได้จัดงาน AI Demo Day ที่โกดัง 5 โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ มีการจับสังเกตว่า จะมีใครที่เข้าข่าย “คนสำคัญ” มาร่วมงานกันบ้าง
มีการพูดถึง “อนุชา บูรพชัยศรี” อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เดินทางโดยนั่งมาในรถคันเดียวกับ “สกลธี ภัททิยกุล” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ที่เป็นเสมือนแม่งานในการดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้
จากนั้นได้เข้าร่วมพูดคุยกับ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรค และ “กรณ์ จาติกวณิช” รองหัวหน้าพรรค
“อนุชา” บอกว่ามาร่วมงานในฐานะ อดีต สส.คลองเตย และได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงสถานะในปัจจุบันว่า ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจาก“อนุชา”แล้ว ยังมีอีกคน ที่ตกเป็นเป้าสายตา คือ หนุ่มหล่อ หุ่นสมาร์ท ใส่เสื้อสีฟ้า มีการซุบซิบว่า อาจจะเป็นตัวเต็ง ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเดินเคียงข้าง พูดคุยกับ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรค อยู่ตลอด
เขาคนนั้นคือ ... “ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา”... ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ของ LINE Thailand ซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร LINE ประเทศไทย และผู้บริหาร Google ประเทศไทย
“ดร.พิเชษฐ์” บอกว่า มาร่วมงานในฐานะที่เป็นคนในแวดวงไอที
ขณะที่ “อภิสิทธิ์” ก็ไม่ยอมตอบรับ หรือปฏิเสธ ว่า “ดร.พิเชษฐ์” เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ของพรรคหรือไม่ ได้แต่บอกให้รอดูการเปิดตัว ในวันที่ 16 พ.ค.นี้
แต่วันรุ่งขึ้น “ปู จิตกร บุษบา” คอลัมนิสต์และพิธีกรช่องแนวหน้าออนไลน์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก จั่วหัวว่า “จับตา #ชายเสื้อฟ้า ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.?” พร้อมรูป ดร.พิเชษฐ์ ยืนคู่ อภิสิทธิ์
ระบุข้อความต่อไปว่า...
นักข่าวสแกนกันให้ควั่ก ว่า #ชายเสื้อฟ้า ที่ปรากฏตัวอยู่ในงาน AI Demo Day ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นใคร
ด้วยบุคลิกภาพที่เตะตา ด้วยองค์รวมที่ดูเป็น "ประชาธิปัตย์" แบบ ปั๊ด ปัด สื่อจึงเม้าธ์กันว่า #คนนี้แหละ ใช่เลย
หัวหน้าอภิสิทธิ์บอกว่า ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯอยู่ในงานนี้ด้วย แต่วันที่ 16 พฤษภาคม นี้ เปิดตัวแน่นอน ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งใครลงชิงเก้าอี้พ่อเมืองกรุงเทพฯ
ชายเสื้อฟ้าปริศนาคนนี้ เป็นใคร?
เขาคือ "ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา" ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand ซึ่งเดิมเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย และผู้บริหาร Google ประเทศไทย และยังเคยเป็น อดีตเลขาฯ ของ "อภิรักษ์ โกษะโยธิน" อดีตผู้ว่าฯกทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคประชาธิปัตย์หลายคน ให้ความเห็นว่า “ดร.พิเชษฐ์” มีศักยภาพ และมีน้ำหนัก รวมทั้งเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมือง มีประสบการณ์ เข้าใจกลไกการทำงาน กทม.อยู่แล้ว น่าจะสู้กับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ได้
นอกจากนี้ “ดร.พิเชษฐ์” ยังมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้
อีกทั้งก่อนหน้านี้ “สกลธี ภัททิยกุล” รองหัวหน้าพรรค ดูแลกรุงเทพมหานคร เคยให้สัมภาษณ์ถึง สเปก ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พรรคประชาธิปัตย์ ว่า เมื่อ“อภิสิทธิ์” มีการทาบทามไป ก็ได้รับการตอบรับทันที ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชน มีบุคลิกในการประสานงาน หากได้รับการเลือกตั้ง มั่นใจว่าจะสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่อแน่นอน รวมถึงยังมีนโยบายกรุงเทพฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ 4 ปี จะสามารถตอบโจทย์ ให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้แน่นอน
รอลุ้นกันว่า 16 พฤษภาคม นี้ เปิดตัวมาจะใช่ “ดร.พิเชษฐ์” คนนี้หรือไม่
ถ้าใช่ คุณจะเลือกไหม!!