“อนุทิน” รับรายงานทหารเขมรยิงปืน 11 นัด ชายแดนโอร์เสม็ด แต่ไม่ได้ยั่วยุชัดเจน ฝ่ายไทยตรึงกำลังตลอดแนว

นายกฯ รับทราบ เหตุทหารเขมรยิง 11 นัด แนวชายแดนโอร์เสม็ด เผย เหตุการณ์อยู่ในฝั่งกัมพูชา ไม่ได้ยั่วยุแบบชัดเจน และเงียบไปหลังไทยยิงเตือน 2 นัด ฝ่ายไทยตรึงกำลังตลอดแนว ล่วงล้ำอธิปไตยไมไ่ด้
วันที่ 13 พ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ได้รับทราบรายงานกรณี ทหารกัมพูชายิง 11 นัด ตลอดแนวพื้นที่โอร์เสม็ด ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แล้วจาก พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก โดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของเขา ไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจน หรือแสดงอะไร เพียงแต่ได้ยินเสียงปืน และหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป 2 นัด เหตุการณ์ก็เงียบไป
ส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดน ซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้