นายกฯ ย้ำชายหาดเป็นของประชาชน ลุยจัดระเบียบเกาะพะงัน คืนชายหาดให้ประชาชน สร้างท่องเที่ยวเป็นธรรม

นายกฯ อนุทิน ลุยจัดระเบียบเกาะพะงัน ประกาศกร้าวชายหาดเป็นของประชาชนทุกคน เดินหน้าแก้ปัญหาต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย มุ่งสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้คนในพื้นที่
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 พ.ค.) เวลา 14.40 น. ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนายอำเภอเกาะพะงัน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงัน พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรม และทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่ น่าเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ต้องมาด้วยเจตนาที่ดี เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน ไม่ใช่เข้าเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน และพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ พื้นที่ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคน โดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งนี้ ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้ว สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ แต่ต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทน การจัดสรรที่ดินต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หากเป็นเช่นนั้นถือว่าผิดวัตถุประสงค์ และรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดี สร้างงาน สร้างโอกาส และจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชน โดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งรับทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุด โดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
“หากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อย ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงาน รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ ประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัว พร้อมย้ำว่า ประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุด รัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไป