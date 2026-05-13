“อนุทิน” ลุยหาดฟรีด้อม สั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่า-คุ้มครองประชาชน เผยจับแล้ว 23 คดี ความเสียหาย 57 ไร่

นายกฯ อนุทิน ลุยหาดฟรีด้อม สั่งกวาดล้างขบวนการบุกรุกป่าครั้งใหญ่ หลังพบความเสียหายกว่า 57 ไร่ ย้ำ รัฐบาลพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาและคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนเต็มที่
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 พ.ค.) เวลา 17.50 น. ณ บริเวณหาดฟรีด้อม อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีด้อม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด พร้อมทั้งกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้ โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีด้อมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จแล้ว และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันว่า ได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต ควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีด้อมอย่างเป็นระบบ คุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ กรมป่าไม้ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตามข้อร้องเรียนในบริเวณหาดฟรีด้อมและพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ซึ่งพบว่า มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น 23 คดี คิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายกว่า 57 ไร่ และมีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน 17 ราย
“รับทราบปัญหาทุกอย่างทั้งหมดแล้วพร้อมเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาทุกเรื่องโดยเร็ว โดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครอง คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน” นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ