“ผบ.ทบ.” บิน “ฮาวาย” ร่วมประชุม LANPAC 2026 กระชับสัมพันธ์-ขยายความร่วมมือ และหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพกองทัพบก

พล.อ. พนา นำคณะเยือน ฮาวาย ร่วมประชุม LANPAC 2026 หารือผู้นำกองทัพสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วม ข่าวกรอง UAV และการพัฒนาศักยภาพกองทัพบก รับมือความมั่นคงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกรอบด้าน
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะ เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิก (The Land Forces Pacific: LANPAC) ที่จัดขึ้นในวันที่ 12–14 พฤษภาคม 2569 ณ รัฐฮาวาย โดยสมาคมทหารบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army: AUSA) มีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย เข้าร่วมกว่า 15 ประเทศ
โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก พลเอก Xavier T. Brunson ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ และผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำเกาหลีใต้ ในหัวข้อ “บทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามและความมั่นคงระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ” และในช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายพิเศษจาก พลเรือเอก Samuel J. Paparo ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก สหรัฐฯ (USINDOPACOM) ในหัวข้อ “บทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามแบบบูรณาการในภูมิภาค” ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศ ดังนี้
กองทัพบกออสเตรเลีย: พลโท Simon Stuart ผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลีย ร่วมหารือการฝึกอบรมทางทหาร การบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธี และการฝึกร่วม-ผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
กองทัพบกสหรัฐฯ: พลโท Matthew W. McFarlane แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพบกสหรัฐฯ หารือการนำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วย Stryker รวมถึงการฝึกการรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกัน
กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น: พลเอก Masayoshi Arai เสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารบกญี่ปุ่น) หารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่าง การส่งมอบอุปกรณ์ทางทหาร และการเข้าร่วมการฝึกร่วม-ผสม Cobra Gold
กองทัพบกฟิลิปปินส์: พลโท Antonio Nafarrete ผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์ หารือการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในหลักสูตรทางทหาร รวมถึงการรับมอบหน้าที่ประธานคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT) ซึ่งสะท้อนความสำคัญต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชระดับสูง
สำหรับบรรยากาศการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้น