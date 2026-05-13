อธิบดีปค.สั่งพักหน้าที่ “กำนันจิ๋ว” เพื่อสอบสวนตามนโยบายนายกฯ พร้อมตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งให้นายอำเภอเมืองนครปฐมสั่งพักหน้าที่ “กำนันจิ๋ว” เพื่อสอบสวน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี หลังลั่นไกใส่เสี่ยโรงหมูคาบีเอ็มดับ พร้อมถูกตั้งข้อหาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันนี้ (13พ.ค.) จากกรณี นายคมศักดิ์ หรือ “กำนันจิ๋ว” กำนันตำบลดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม ใช้อาวุธปืนยิงนายอุดมพงษ์ อายุ 54 ปี เจ้าของโรงหมูแห่งหนึ่งใน อ.เมืองนครปฐม ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 12 พ.ค. 2569 คาดว่ามาจากปมหึงหวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอเมืองนครปฐม มีคำสั่งอำเภอเมืองนครปฐม ที่ 465/2569 เรื่อง ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม พักหน้าที่ ลงวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา
โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งที่ 1395/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และรายงานเหตุอุกฉกรรจ์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยมีสาระสำคัญว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 02.10 น. นายคมศักดิ์ แก้วสังข์ หรือกำนัน จิ๋ว ตำแหน่งกำนันตำบลดอนยายหอม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการถูกจับกุมในคดีอาญา ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พาอาวุธปืนติดตัวเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และมิใช่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ รวมทั้งยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมชน
ทั้งนี้ อำเภอเมืองนครปฐมพิจารณาแล้วเห็นว่า หากยังคงให้นายคมศักดิ์ แก้วสังข์ อยู่ในตำแหน่งต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และอยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคม
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมีคำสั่งให้นายคมศักดิ์ แก้วสังข์ พักหน้าที่กำนันตำบลดอนยายหอม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
อนึ่ง หากนายคมศักดิ์ แก้วสังข์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อนายอำเภอเมืองนครปฐม ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539