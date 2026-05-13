ลุ้น! แก้กม.พนัน 2478 "มท." สั่งจว. อัพข้อมูลโต๊ะสนุ๊กฯ ยุค "สิงห์หนู" ทั้งชื่อผู้รับใบอนุญาต/สถานที่ รับข้อมูลใหม่เหตุมีแค่ชุดเดิมจาก 37 ปีก่อน

มหาดไทย สั่ง 878 อำเภอ 77 จังหวัด อัพเดต ข้อมูล "โต๊ะสนุ๊กฯ/บิลเลียด/พูล" ทั้งรายชื่อบุคคลและสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นให้เป็นปัจจุบัน จ่อแก้กฎหมายพนัน ฉบับเมื่อ 91 ปีก่อน ตามบัญชี ข. หมายเลข 23 รับลูก "สิงห์หนู" เหตุ มท.ไร้ข้อมูลล่าสุด พบปี 2533 "ยุคมท.จิ๋ว" ตอบกระทู้ "มท.ในฐานะนายทะเบียนฯ ไร้ข้อมูลจํานวนโต๊ะบิลเลียด ทั้งหมดว่ามีเท่าใด" แต่ข้อมูลในกทม. 37 ปีก่อน คาดการณ์ มี 16,800 ตัว ผู้รับในอนุญาตถูกกฎหมาย 3,360 ราย ในภูมิภาค 17,570 ตัว สมาคมรับใบอนุญาต 3,554 ราย
วันนี้ (13 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหดาไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง โดยสํานักการสอบสวนและนิติการ ส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่า เตรียมรับทราบข้อมูล การสํารวจข้อมูลการจัดให้มีการเล่นบิลเลียดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 หลังจาก มีหนังสือสั่งการไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
แจ้งให้ นายอําเภอ 878 แห่ง ดําเนินการสํารวจข้อมูลการจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ หรือการเล่นที่คล้ายกันในเขตพื้นที่ รวมถึง "โต๊ะพูล" โดยให้ สํารวจข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียดฯ
"ให้รวบรวมข้อมูลตามแบบสํารวจฯ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดและส่งให้ กรมการปกครอง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้"
ทั้งนี้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ 66999 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2569 ลงนามโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีฝ่ายการปกครองท้องที่/ความมั่นคง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง
ทั้งนี้ อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 15477/2504 ลงวันที่ 25 กันยายน 2504 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ข้อ 13 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
หนังสือ ระบุว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ 15477/2504 เรื่อง ห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาต ให้เล่นบิลเลียดและให้ปราบปรามเครื่องเล่นการพนันประเภทที่เด็กนิยมเล่น ลงวันที่ 25 กันยายน 2504
โดยกําหนดห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาตให้เล่นบิลเลียด คงให้มีได้เฉพาะภายในสมาคมหรือในเคหะสถานของเอกชนเพื่อความรื่นเริง โดยเจ้าบ้านมิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่น ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2505 เป็นต้นไป
ซึ่งต่อมา กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 13 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2555)
"กําหนดผ่อนผันให้สามารถเล่นบิลเลียดได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต"
หนังสือ ระบุตอนหนึ่งด้วยว่า กรมการปกครอง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการพนัน ดังนั้น เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่การจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ หรือการเล่นที่คล้ายกัน ตามบัญชี ข. หมายเลข 23 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
"สําหรับใช้เป็นข้อมูล ประกอบการเสนอเรื่องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังกล่าว"
มีรายงานว่า ข้อมูลชุดเดิม ในการจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ หรือการเล่นที่คล้ายกันในเขตพื้นที่ ในสมัย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วง ปี 2537 (ในรัฐบาล ชวน 1) เผยแพร่ในราชกิจจานเบกษา ในการตอบกระทู้ นายนิยม วรปัญญา อดีต ส.ส.ลพบุรี ผู้ล่วงลับ(พรรคชาติไทย ในขณะนั้น)
ข้อ 3 ที่ถามว่า โต๊ะสนุกเกอร์ที่ตั้งขึ้นในสถานที่ เช่น สมาคมและสโมสรทั่วประเทศที่ได้รั อนุญาตมีอยู่เท่าใด และมีโต๊ะสนุกเกอร์รวมทั้งหมดกี่ตัว
ข้อ 4 ที่ถามว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งสิ้นกี่ราย และ จํานวนโต๊ะสนุกเกอร์กี่ตัว
ข้อมูล ตอบกระทู้ ระบุว่า ปัจจุบันสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วประเทศ ทั้งหมดจํานวน 6,554 ราย (ข้อมูลถึงวันที่ 5 มกราคม 2533) ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสมาคม 3,360 ราย โดยแต่ละรายจัดตั้งโต๊ะตามกฎหมาย ไม่เกินสมาคมละ 5 โต๊ะ ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมดประมาณ 16,800 ตัว
(2) ในจังหวัดอื่นในภูมิภาคนอกจากกรุงเทพมหานคร มีสมาคมรวม 3,554 ราย แต่ละราย จัดตั้งโต๊ะตามกฎหมายได้ไม่เกินสมาคมละ 5 โต๊ะ ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมดประมาณ 17,570 ตัว
อย่างไรก็ตาม จากการที่สมาคมที่จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางแห่ง จัดให้มีโต๊ะบิลเลียดเพื่อความรื่นเริง บางแห่งก็จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของสมาคมบางประการ และจัดให้มีการเล่นบิลเลียดหรือการเล่นอื่นที่เรียกว่าสนุกเกอร์
"ดังนั้นนายทะเบียนสมาคม จึงไม่สามารถตรวจสอบจํานวนโต๊ะบิลเลียดที่ตั้งขึ้นมา ว่ามีจํานวนแน่นอนทั้งหมดเท่าใด"
เพจเฟซบุ๊ก นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือ “บิ๊ก สระบุรี” อดีตนักกีฬาสนุกเกอร์ เจ้าของแชมป์ สนุกเกอร์สมัครเล่นโลก ปี 2007 อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จังหวัด สระบุรี ระบุว่า ก้าวไปอีกขั้นกับการแก้ไข พ.ร.บ.การพนันสนุกเกอร์
"ช่วงนี้ผู้ประกอบการหลายรายอาจจะตกใจ ว่ามีฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ครับ"
เมื่อเร็ว ๆนี้ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีหนังสือถึงหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.พนันฯ ขอปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากบัญชี ข. ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนทางกฎหมายตามลำดับ
แม้ปัจจุบันสนุกเกอร์จะได้รับการรับรองให้เป็นชนิดกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังคงติดข้อจำกัดทางกฎหมาย เนื่องจากถูกจัดอยู่ใน ‘บัญชี ข.’ ของ พ.ร.บ. การพนัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการแข่งขันเชิงพาณิชย์
ในขณะที่ กกท. เตรียมเข้าขอความชัดเจนจากทาง กรมการปกครอง มหาดไทย ในหลายประเด็น เช่น กรณีที่เป็นอเคเดมี สนุกเกอร์ หลังจากมีการแบ่งโซน และติดป้ายห้ามเล่นการพนัน เพื่อจะให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น.