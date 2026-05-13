พท.ย้ำไม่ส่งผู้ว่าฯกทม. มีเพียงผู้สมัคร สก.ที่ศรัทธาพรรคขอใช้โลโก้ แต่ต้องรออนุมัติเป็นรายๆ

”จุลพันธ์“ ยัน “เพื่อไทย” ไม่ส่งผู้ว่า กทม. ชี้มีเพียงผู้สมัคร สก.ที่ศรัทธาพรรค ขอใช้โลโก้ แต่ต้องรออนุมัติเป็นรายๆ ไป บอกระดับท้องถิ่นไม่ได้ส่งมาหลายครั้งแล้ว
วันนี้ (13 พ.ค.69) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่า พรรคเพื่อไทยชัดเจน เพราะความจริงแล้ว เราไม่ได้ส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันที่เราไม่ได้มีมติในการส่งผู้ว่า กทม. ในการแข่งขันครั้งนี้
ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ก็เช่นกันที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในนามพรรค แต่ขอชี้แจงว่า ถึงแม้ว่า เราจะประกาศว่า จะไม่ได้ส่งผู้สมัคร หรือบุคลากรของพรรคที่ทำงานกันมาอย่างยาวนาน แต่ยังมีคนรัก และศรัทธา มีความเชื่อมั่นในการทำงานในนามของพรรคจำนวนมาก ซึ่งก็มีการส่งคำขอเข้ามา เพื่อขอใช้โลโก้พรรค ในนามสมาชิกพรรค ซึ่งกรณีนี้ในฐานะหัวหน้าพรรค ก็จะพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ซึ่งเมื่อมีผู้สมัครบางกลุ่มมีความประสงค์ เราก็มีความยินดี ไม่ได้มีความขัดข้อง แต่ถ้าถามว่า เป็นการส่งทุกเขตหรือไม่ ส่งในนามพรรคหรือไม่ ก็ไม่ใช่ แต่เป็นการลงสมัครของผู้สมัครเอง ที่อยากทำงานในนามของพรรคต่อไป ซึ่งถือเป็นการลงส่วนตัว เพียงแต่ขออนุญาตพรรคในการใช้โลโก้
เมื่อถามว่า ที่ประชุมพรรคมีการพูดถึงหรือไม่ เหตุผลในการไม่ส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงสู้เลือกตั้งครั้งนี้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้คุยกันในลักษณะนั้น แต่เราดูเรื่องของความพร้อม และความเหมาะสม ซึ่งเพื่อไทยเป็นพรรคระดับประเทศ และแข่งขันในเวทีการเลือกตั้งใหญ่เป็นหลักมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งก็มีการส่งผู้สมัครท้องถิ่นบ้าง ในบางจังหวัด แต่ในระดับล่างกว่านั้น เช่น เทศบาล ก็ไม่เคยส่งผู้สมัครเป็นทางการ พร้อมย้ำว่า ผู้ว่า กทม. เราไม่ได้ส่งมาหลายครั้งแล้ว เพราะมองว่า การแข่งขันระดับท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้กับกลุ่มการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจ เพื่อให้ได้ขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น
เมื่อถามว่า มีผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ลงในนามอิสระ แต่ขอใช้โลโก้พรรคแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ ระบุว่า ยังไม่มีคำขอมา