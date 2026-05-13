"ลิซ่า" จี้ฟื้นฟู-เยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ ชมครม.สัญจรสงขลา ฝากนายกฯรับฟังสส.ส้มลุยแก้อิทธิพลภูเก็ต

โฆษกพรรคส้ม จี้เร่งฟื้นฟู-เยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ ชม เลือก จ. สงขลา จัด ครม. สัญจรนัดแรก “เป็นเรื่องที่ดี” พร้อมฝาก ‘อนุทิน’ ลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต รับฟังข้อมูล ส.ส. ปชน. เดินหน้าแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพล
วันนี้ (13 พ.ค. 69) ที่อาคารอนาคตใหม่ น.ส. ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส.ส. พรรคประชาชน และเคยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปจัดการกรณี “มาเฟียหาดฟรีดอม” หลัง ส.ส. ในพื้นที่ถูกข่มขู่จากการเข้าไปตรวจสอบ
น.ส. ภคมนกล่าวว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยมีกำหนดลงพื้นที่ แต่มีการยกเลิกไป ซึ่งตนไม่ทราบเหตุผล อย่างไรก็ตามเมื่อวันนี้ตัดสินใจลงพื้นที่แล้ว ก็อยากให้รับฟังข้อมูลจาก ส.ส. พรรคประชาชนที่ขณะนี้อยู่ในพื้นที่และพร้อมให้ข้อมูล ย้ำว่าตนอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้จริง ๆ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาอยู่ ๆ จะลุกขึ้นมาขู่ ส.ส. คนเป็น ส.ส. ที่เข้าไปตรวจสอบ เขาต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลแน่ ๆ เพราะวันนี้ไม่มีใครมีอำนาจเกินมือรัฐ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี จึงอยากให้กล้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลจาก ส.ส. พรรคประชาชนอย่างจริงใจ ไม่ใช่ลงพื้นที่เพียงเพื่อลบข้อครหาหรือให้เป็นเพียงอีเวนต์ทางการเมืองเท่านั้น
ส่วนกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลา น.ส. ภคมนกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่ดีและชื่นชมที่นายกรัฐมนตรีเลือกพื้นที่สงขลาเป็นนัดแรกของ ครม. สัญจร พร้อมอยากให้ใช้เวทีนี้รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเวลาผ่านไปเกิน 6 เดือนแล้วหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่ วันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนรอคอยการเยียวยา หรือแม้ท่านจะยืนยันว่าเยียวยาแล้ว แต่การเยียวยานั้นยังไม่สมเหตุสมผล
น.ส. ภคมนกล่าวอีกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โดยไม่ต้องมีคณะต้อนรับจำนวนมาก และลองเดินดูสภาพเมืองหาดใหญ่ด้วยตัวเอง เพราะขณะนี้เมืองยังอยู่ในสภาพที่ประชาชนพยายามประคองให้เดินหน้าต่อไปได้เท่านั้น และจะไม่สามารถฟื้นตัวได้เองหากไม่มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ยังแสดงความกังวลว่าฤดูฝนกำลังจะกลับมาอีกครั้ง แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านสถานการณ์น้ำท่วมรอบใหม่ไปได้หรือไม่ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐพร้อมอยู่เคียงข้างพวกเขาจริง ๆ