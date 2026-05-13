ปชน.โบ้ยความเห็นส่วนตัว "ไอซ์" ดราม่าTHACCA อ้างหนุนเสรีภาพงานศิลปะ-สื่อ แย้มอาจมีพิจารณาวินัย

โฆษกพรรคส้ม แจงดราม่า ‘ไอซ์ รักชนก’ พาดพิงใช้งบ THACCA ย้ำเป็นความเห็นส่วนตัว พรรคหนุนเสรีภาพงานศิลปะ-สื่อ ยอมรับพรรคอาจมีการพิจารณาวินัยในลำดับต่อไป
วันนี้ (13 พ.ค. 69) ที่อาคารอนาคตใหม่ น.ส. ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ THACCA จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม และมีคำถามว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ว่าทีมงานด้านวัฒนธรรมของพรรคได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว โดยยืนยันจุดยืนของพรรคว่าเคารพเสรีภาพในการผลิตสื่อทุกรูปแบบ ในท้ายที่สุดผู้รับชมหรือประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินด้วยตนเอง
น.ส. ภคมนกล่าวต่อว่าตนเองในฐานะที่เคยทำสื่อมองว่าคนที่รับชมจะเป็นคนตัดสินเอง รัฐบาลหรือพวกเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกหรือควร ความคิดเห็นที่ น.ส. รักชนกแสดงออกไปนั้นอาจเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่ในนามพรรคประชาชนยืนยันว่าพรรคสนับสนุนงานศิลปะ เสรีภาพของสื่อมวลชน และสนับสนุนคนทำงานสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนความฝันของทุกคน เราเชื่อว่าผลงานเหล่านี้จะสร้างประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการทำงานทางความคิดให้กับประชาชนและประเทศ สุดท้ายหากมีสื่อและผลงานที่หลากหลาย ประชาชนก็สามารถเลือกและตัดสินได้เอง การยึดมั่นในเสรีภาพของผลงานใด ๆ คิดว่านี่คือพื้นฐานของประชาธิปไตย
เมื่อถูกถามว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการวินัยของพรรคหรือไม่ นางสาวภคมนกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยไปถึงขั้นนั้น แต่ภายในพรรคได้มีการหารือกันแล้วว่าเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นของนางสาวรักชนกเป็นความคิดเห็นส่วนตน ส่วนจะถึงขั้นมีบทลงโทษหรือไม่นั้นอาจจะมีการดำเนินการในลำดับต่อไป
นางสาวภคมนกล่าวด้วยว่าทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นพรรคได้รับทราบและน้อมรับทั้งหมด และในฐานะพรรคการเมืองที่สนับสนุนการทำงานทางความคิดและยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตย พรรคหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น