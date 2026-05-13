พรรคส้มจ่อยื่นตั้งกมธ.กู้ 4 แสนล. จี้ชงเข้าสภาฯตรวจสอบ ดักรัฐบาลจริงใจไม่ควรเลี่ยงเวทีซักถาม

‘ภคมน’ เผย ปชน. จ่อยื่นตั้ง กมธ. กู้เงิน 4 แสนล้าน จี้ ‘โสภณ’ บรรจุเข้าสภาฯ เปิดทางตรวจสอบ ชี้หากรัฐบาลจริงใจไม่ควรเลี่ยงเวทีซักถามในสภาฯ
วันนี้ (13 พ.ค. 69) ที่อาคารอนาคตใหม่ น.ส. ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาทในวันที่ 14 พ.ค. นี้ว่าพรรคได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานสภาว่าจะบรรจุระเบียบวาระหรือไม่
น.ส. ภคมนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องจับตาว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้ทำหน้าที่ซักถามและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.ก. กู้เงินดังกล่าวหรือไม่ โดยวันนี้แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน แต่มันยังมีคำถามอีกหลายคำถามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบ
น.ส. ภคมนระบุว่ายังมีข้อสงสัยต่อการใช้เงินก้อนที่สองที่รัฐบาลระบุว่าจะนำไปใช้เพื่อชดเชยหรือแก้ปัญหาโครงสร้างด้านพลังงานว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงหรือไม่และคุ้มค่ากับการกู้เงินหรือไม่ ตนคิดว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะเดินหน้าเรื่องนี้จริง แสดงความจริงใจด้วยการให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา อย่างน้อยก็เป็นการแสดงความจริงใจให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้การกู้เงินจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริง ๆ แบบที่คุณพูด
เมื่อถูกถามว่า พ.ร.ก. ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะยังสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ น.ส. ภคมนกล่าวว่าอำนาจในการใช้เงินและเดินหน้าโครงการต่าง ๆ เป็นอำนาจของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่หากรัฐบาลมีความจริงใจกับฝ่ายค้านและจริงใจกับประชาชนก็ควรเปิดพื้นที่ให้มีการตรวจสอบในสภา พร้อมกล่าวว่า “ท่านไม่น่าจะหลีกเลี่ยงเวทีการซักถามในสภา เพราะสุดท้ายอำนาจการใช้เงินเป็นของท่านอยู่แล้ว แต่ถ้าท่านเปิดให้สภาได้ซักถามและใช้เวทีสภาในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ดิฉันคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อใจท่านมากขึ้นกับการใช้เงินก้อนนี้”