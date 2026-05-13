"อนุทิน" ลุยพะงัน–ภูเก็ต แก้ปมนอมินีต่างชาติ–รุกหาดสาธารณะ ย้ำคุ้มครองผลประโยชน์ปชช.

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ “อนุทิน” ลงพื้นที่เกาะพะงัน–ภูเก็ต เร่งแก้ปัญหานอมินีต่างชาติ–ติดตามบุกรุกหาดสาธารณะ ย้ำคุ้มครองผลประโยชน์ประชาชน
วันนี้ (13พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 พฤษภาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ทั้งปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมชายหาด
โดยที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกรัฐมนตรีจะรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอจากภาคประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อเร่งผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหานอมินีอย่างจริงจัง สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ และการรักษาทรัพยากรสาธารณะ โดยรัฐบาลพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว