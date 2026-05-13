พม.ประสานคุ้มครองสวัสดิภาพ กลุ่มเด็กบวชเณรตปท.แล้ว พร้อมวางแผนรับเด็กคืนสู่ครอบครัว

"นิกร" เผย พม. ประสานคุ้มครองสวัสดิภาพ กลุ่มเด็กบวชเณร ตปท. เรียบร้อยแล้วพร้อมวางแผนรับเด็กคืนสู่ครอบครัว ชี้ไม่มีเข้าข่ายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
วันที่ (12 พฤษภาคม 2569) นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เร่งดำเนินการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเด็กไทย อายุระหว่าง 4–15 ปี ที่เดินทางไปบวชเณรภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ และถูกควบคุมตัว พร้อมกลุ่มผู้ต้องสงสัย เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากมี่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยได้แจ้งกระทรวง พม. เข้าช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเด็กโดยเร่งด่วน ซึ่งขณะนีั กระทรวง พม. โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
นายนิกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีหนังสือเดินทางถูกต้อง โดย พมจ.สงขลา ได้เปิดกระบวนการคัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) เพื่อตรวจสอบการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งพบว่า ไม่มีเด็กเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายฯ จากนั้นได้ประสาน พมจ. ที่ดูแลพื้นที่ภูมิลำเนาของเด็ก เพื่อประเมินความพร้อมครอบครัว พร้อมส่งคืนเด็กให้กับผู้ปกครอง และจัดทำข้อตกลงการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงการติดตามความช่วยเหลือต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ในขณะที่เด็กส่วนน้อย ไม่มีหนังสือเดินทาง จึงถูกควบคุมตัวในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอให้การต่อศาลในฐานะพยาน คาดว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2569
นายนิกร กล่าวว่า ตนได้กำชับเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วยการจัดทำแผนการดูแลเด็กรายกรณี (Case Management - CM) โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงและความพร้อมของครอบครัว เพื่อรองรับการคืนเด็กสู่ครอบครัวอย่างเหมาะสมที่ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา ด้วยการเตรียมแผนประสานสถานศึกษาไว้ล่วงหน้า ก่อนเด็กเดินทางกลับประเทศไทย 2)ด้านสุขภาพ ด้วยการจัดเตรียมการตรวจสุขภาพและการดูแลปัจจัยพื้นฐาน โดยคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในระยะแรกที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 3)ด้านครอบครัว ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังเด็กกลับสู่ครอบครัว พร้อมวางแผนติดตามระยะยาว หากมีเด็กไม่สามารถคืนสู่ครอบครัวได้ ทางกระทรวง พม. จะจัดหาบริการสิทธิและสวัสดิการสังคมดูแลที่เหมาะสมต่อไป และ 4)ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ อาทิ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และกองทุนคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้ ในระยะยาว กระทรวง พม. มีนโยบายพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดน ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต