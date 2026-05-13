"ประเสริฐ" บินหางโจว! ดึงโมเดล Smart Campus อัปเกรดร.ร.ไทย ชู AI ดูแลความปลอดภัย-ปั้นนวัตกรจิ๋ว

"รมว.ประเสริฐ" ปักหมุดหางโจว! ดึงโมเดล Smart Campus อัปเกรดโรงเรียนไทย ชู AI ดูแลความปลอดภัย-ปั้นนวัตกรจิ๋ว ยกเป้าหมายของเราคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเท่าทันโลก
วานนี้ (12 พฤษภาคม 2569) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุม WDEC 2026 เพื่อเตรียมนำเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลกมาปรับใช้กับประเทศไทย
รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลต้าหัวในการใช้ระบบ Smart Campus ที่มี AI คอยวิเคราะห์สุขภาพและดูแลความปลอดภัยเด็กรายบุคคล รวมถึงโมเดลของโรงเรียนประถม Information Harbor ที่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำนำเทคโนโลยี 3D และ Laser Printing มาฝึกทักษะวิศวกรรมให้เด็ก ป.3 สร้างโมเดลรถยนต์ได้จริง เป็นแนวทางสำคัญที่ ศธ. จะนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโรงเรียนไทยให้ทันสมัย
"เป้าหมายของเราคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเท่าทันโลก โดยจะนำโมเดลจากหางโจวมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทไทย เพื่อปั้นเยาวชนให้เป็นนวัตกรที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21" รมว.ศธ. กล่าว