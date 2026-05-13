‘พิพัฒน์’ นำไทยเป็นเจ้าภาพ จัดงานต้อนรับผู้นำธุรกิจการบินโลก โชว์ความพร้อมท่าอากาศยานไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Airports Council International Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2026 (ACI APAC & MID RACE) โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Stefano Baronci, Director General, ACI APAC & MID ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง โดยการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค และยังเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับท่าอากาศยานชั้นนำจากทั่วโลก ทั้งด้านการคมนาคมทางอากาศควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการของท่าอากาศยานไทยให้พัฒนาไปสู่ World Class Hospitality ที่ส่งมอบประสบการณ์เดินทางที่น่าจดจำให้กับผู้โดยสารไปพร้อมกับขับเคลื่อนการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยการจัดงาน ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Airports as Engines of Shared Prosperity” สะท้อนความสำคัญของท่าอากาศยานในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยภายในงาน AOT ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอบทบาทของ AOT ทั้งด้านการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเป็นฮับการบินภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบินสมัยใหม่ รวมถึงการยกระดับคุณภาพบริการเพื่อรองรับการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Passenger Experience) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก
ทั้งนี้ การประชุม ACI APAC & MID RACE 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารสนามบินจากทั่วโลกกว่า 600 แห่งใน 44 ประเทศ เข้าร่วมงาน